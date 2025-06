Cristina Ferreira confronta Luís Gonçalves após vitória do Big brother com tudo o que aconteceu

Luís Gonçalves foi o grande vencedor do Big Brother 2025, cuja final decorreu no passado domingo, dia 29 de junho. Esta segunda-feira, marcou presença no Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista após sair da casa, numa entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Sem rodeios, Cristina Ferreira confrontou o campeão do reality show com vários momentos marcantes da sua participação, incluindo algumas das polémicas que agitaram os seguidores do Big Brother. «Tu não te faças de parvo, que tu tens tudo menos de parvo», disse a apresentadora, num momento em que se debatia a postura de Luís no jogo.

Veja tudo aqui:

Durante a conversa, Luís explicou algumas das suas atitudes mais controversas, comentou discussões acesas com colegas de casa e falou sobre as relações com os outros colegas da casa. Apesar das críticas que recebeu durante o programa, garantiu que se manteve fiel a si mesmo e que os seus comportamentos nunca foram jogo, mas sim genuínas.

Cláudio Ramos também não deixou escapar temas quentes e quis saber como Luís pretende gerir a popularidade agora que é o novo rosto vencedor do Big Brother. Tranquilo, mas confiante, Luís agradeceu o apoio do público e mostrou-se pronto para abraçar os desafios que se seguem fora da casa mais vigiada do país.