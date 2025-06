Gala começa com sanção pesada! Luís Gonçalves apanha todos de surpresa com infração grave

Castigo pesado: Luís Gonçalves foi sancionado por comunicar com o exterior, violando uma das regras mais rígidas do programa.

Reação inesperada: Como castigo, começou a gala com dois votos nas nomeações e está impedido de sair para o exterior.

A tensão dentro da casa do Big Brother subiu de tom depois de Luís Gonçalves ter sido sancionado por quebrar uma das regras fundamentais do programa: comunicar com o exterior. A infração não passou despercebida ao soberano e teve consequências imediatas e duras para o concorrente.

Durante a gala deste domingo, Cláudio Ramos confrontou Luís em direto sobre o seu comportamento. Sem rodeios, o apresentador perguntou-lhe por que motivo desrespeitou as regras do Big Brother. A resposta de Luís foi clara e emocional: «As emoções falaram mais alto».

Como penalização, o Big Brother decidiu que Luís fica impedido de sair para o exterior em qualquer tipo de dinâmica e, além disso, começa a gala com dois votos, uma penalização pesada nesta fase crítica a poucos dias da final. A atitude de Luís deixou os colegas surpreendidos e de boca aberta.

Veja também:

Já viu o Campo Grande em versão japonesa? Cristina Ferreira mostra cenário «irreal» - Big Brother - TVI