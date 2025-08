Luís Gonçalves é arrasado nas redes sociais e rebate crítica: "Vergar-me a vocês, nunca!"

Luís Gonçalves, vencedor da edição especial de 25 anos do Big Brother, tem-se mantido ativo nas redes sociais desde que saiu da casa mais vigiada do país. Entre partilhas e comentários, o ex-concorrente tem acompanhado de perto a nova edição do reality show da TVI, dando a sua opinião sem filtros.

Recentemente, Luís foi alvo de uma crítica no X (antigo Twitter), onde uma internauta o acusou de ter perdido a humildade: «Estás a ficar muito egocêntrico, perdeste a tua humildade!! É pena, Luís. Tens de aprender a viver em democracia, antes de tu chegares já cá estavam os outros!!».

Sem deixar a provocação passar em branco, o vencedor do Big Brother respondeu de forma firme: «Você pode apoiar quem quiser. Vergar-me a vocês por quererem que eu apoiasse alguém que eu não me identifico, nunca. Você nunca me apoiou, eu conheço-a bem».

A resposta gerou reações divididas entre os fãs do programa.

Veja tudo aqui: