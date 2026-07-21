Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Depois de conquistar o público num dos reality shows mais vistos da televisão portuguesa, optou por manter-se longe dos holofotes. Sem grandes aparições televisivas, tem dedicado o tempo à vida pessoal e aos projetos fora do pequeno ecrã, mas as partilhas nas redes sociais têm dado que falar.

Em causa está Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, que surpreendeu os seguidores ao mostrar a excelente forma física em que se encontra. Nas imagens partilhadas, o ex-concorrente exibe um corpo visivelmente musculado e definido, resultado do treino e da dedicação ao exercício físico.

A transformação não passou despercebida aos fãs, que destacam a sua boa forma física, com muitos elogios ao novo visual. Muitos destacaram a disciplina e o empenho de Luís, sublinhando a diferença em relação à altura em que participou no programa da TVI.

Desde que venceu o Big Brother 2025, Luís Gonçalves tem optado por uma postura discreta, afastando-se do mediatismo que normalmente acompanha os vencedores do formato. Ainda assim, continua a manter uma ligação com os seguidores através das redes sociais, onde vai partilhando alguns momentos da sua rotina.

Desta vez, foi precisamente uma dessas publicações que deu que falar. O físico trabalhado do ex-concorrente tornou-se tema de conversa entre os fãs, que não esconderam a surpresa perante a transformação.

Longe das câmaras, mas atento ao bem-estar e à boa forma, Luís Gonçalves continua a acompanhar o carinho do público, provando que, mesmo afastado da televisão, continua a despertar a curiosidade de quem acompanhou o seu percurso no Big Brother.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja como está Luís Gonçalves.