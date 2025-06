Isolado, Luís Gonçalves acaba a desabafar com um boneco. E o momento é imperdível

Luís Gonçalves recebe avião de um veterano dos reality shows e fica em êxtase: As imagens do momento aqui

Sozinho no quarto, Luís Gonçalves desabafa com as câmeras... Rivais percebem e reagem

Luís Gonçalves é o protagonista de um momento viral que está a causar furor nas redes sociais. O concorrente acabou isolado a desabafar com um nenuco.

Sozinho no quarto amarelo, Luís Gonçalves desabafa com as câmaras sobre os desentendimentos que tem tido com os rivais nos últimos tempos, principalmente Carolina Braga e Manuel Cavaco.

«Nunca vi nada assim, também lá fora não tenho de levar com estes ‘javalis’. Não percebo nada disto», desabafa Luís Gonçalves. «Como é que uma pessoa que diz que é sensível em determinadas coisas, vai para ali dar-me um colar vermelho e falar d de sensibilidade?», questiona.

«Tudo isto começou quando ele me chamou de machista, quando a minha atitude não se identifica nada com machismo (…) Se ele quer que as pessoas tenham empatia, também tem de ter pelos outros», frisa.

«Prefiro estar aqui. Estou melhor acompanhado», diz Luís, dirigindo-se ao boneco.

VEJA TAMBÉM: Enquanto uns choram, outros riem: avião polémico deixa a casa virada do avesso… e fala-se em desistência!