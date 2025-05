A perder popularidade? Luís Gonçalves recebe ataque cerrado dos fãs do Big Brother... e a 'culpa' é do Savate

As opiniões sobre os concorrentes do Big Brother estão sempre a mudar e se até então Luís Gonçalves reunia grande parte dos comentários positivos das redes sociais do reality show da TVI, as coisas mudaram um bocadinho nos últimos dias.

A entrada dos capitães Bruno Savate e Renata Reis na casa mais vigiada do país veio mexer com o jogo e os dois não escondem que são fãs de Luís Gonçalves. Por esse motivo, o público considera que o ex-fuzileiro, de 41 anos, está a ficar com «o ego inflamado» e pode mesmo vir a prejudicar-se no jogo. «O Luís é intragável», «Tão convencido, por amor de Deus», «Agora com o Savate acha-se o maior», »O Luís acha-se imbatível... vamos ver», «O Luís parece o emplastro do Savate» e «Luís com o ego bem inflamado» são alguns dos comentários que se podem ler no Instagram do Big Brother.

No entanto, há quem continue a idolatrar o concorrente e a defendê-lo com unhas e dentes. «O Luís dá 1000 a 0 aos outros», «O Luís não tem culpa de quem entrou, não percebo isto tudo», «Luís e Savate dão o corpo às balas pelo jogo», «Força Luís», lê-se nas últimas publicações do Big Brother.

Bruno Savate e Renata Reis não escapam às críticas... mas não são os únicos

Cá fora, a entrada dos convidados Renata Reis e Bruno Savate foi muito aplaudida pelos fãs do reality show, mas nos últimos tempos têm surgido algumas críticas à postura dos capitães no jogo.

Estivemos a analisar os comentários do público no Instagram do Big Brother e as críticas a Bruno Savate e Renata multiplicam-se. «A entrada do Savate pode prejudicar o Luís», «Está na hora dos capitães se irem embora», «Só causam mau estar...», «Que tal serem mais imparciais», pode ler-se nos comentários.

No entanto, há quem continue a acreditar que os capitães vieram dar vida à casa. «Com a entrada dos capitães, o jogo deles foi mostrado e agora estão com medo», escreveu uma internauta, referindo-se a Nuno Brito e ao seu grupo.

O concorrente Nuno Brito também não se safou às críticas. «Ninguém aguenta as tentativas do Nuno em distorcer os assuntos e manipulação dos próprios comportamentos», «Este Nuno é invejoso e está a cair ladeira abaixo», escreveram os internautas.

Solange Tavares também tem sido uma das principais lesadas das críticas dos fãs do reality show da TVI, que a acusam de «baixa autoestima» e de «não se olhar ao espelho» quando aponta defeitos nos outros.

Percorra a nossa galeria e veja as opiniões mais quentes dos fãs do Big Brother 2025