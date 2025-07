Bruno Savate e Luís Gonçalves mantêm amizade cá fora? Novas imagens expõem a verdade

Luís Gonçalves foi o grande vencedor do Big Brother 2025 e, recentemente, celebrou o feito com um jantar especial, onde contou com a companhia de vários ex-concorrentes. No entanto, houve uma ausência muito notada: Bruno Savate, que foi um dos maiores apoiantes do fuzileiro. Muito se especulou sobre o tema, mas agora os dois mostraram-se mais unidos do que nunca.

Nas redes sociais, o rei dos reality shows partilhou várias imagens ao lado do ex-fuzileiro e ambos surgiram muito sorridentes, durante um almoço a dois.

Ora veja tudo aqui:

Luís Gonçalves sem dormir após vitória do Big Brother: descubra o que o manteve acordado a noite toda

Depois de conquistar o título de vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves viveu uma noite inesquecível, mas longe de descansar. Na saída da gala final, o ex-concorrente revelou ao programa Dois às 10, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que preferiu passar a madrugada a agradecer o apoio dos fãs que o acompanharam ao longo do reality show.

«Não dormi. Estive com as pessoas que me apoiaram à porta do estúdio. Estive a falar com elas, foi agradável», contou Luís, visivelmente emocionado com o carinho que recebeu.

O apoio do público surpreendeu o vencedor, apesar dos sinais que já tinha sentido enquanto estava dentro da casa, como aviões sobrevoando ou os gritos junto à casa: «Uma pessoa lá dentro não tem tanta noção. Já tinha tido uns aviões e malta a gritar na casa... esse apoio foi importante», confessou.

Luís Gonçalves sagrou-se vencedor do Big Brother 2025 com 57% dos votos numa final muito disputada frente a Diogo Bordin, arrecadando um prémio de 100 mil euros. Ainda em clima de festa, o vencedor afirmou que a experiência marcou a sua vida para sempre e mostrou-se profundamente grato por tudo o que viveu dentro e fora da casa.

Veja também:

Marcia Soares desfila com vestido de verão que todas querem ter: e nós descobrimos o preço - Big Brother - TVI