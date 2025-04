«Não há pão para malucos!»: Luís Gonçalves recebe avião de apoio de um vencedor de reality shows, e vai à loucura

Hoje, a casa do Big Brother foi palco de um dos momentos mais emocionantes desta edição! Luís Gonçalves, conhecido pelas suas intervenções marcantes e por estar constantemente no centro das atenções, foi surpreendido com um avião enviado por ninguém menos que Bruno Savate — uma verdadeira lenda dos reality shows em Portugal.

A mensagem era clara: apoio incondicional. E Luís Gonçalves não hesitou em demonstrar o seu entusiasmo. Ao avistar o avião nos céus da Malveira, o concorrente soltou um grito contagiante e, entre várias palavras de agradecimento, fez questão de repetir a icónica frase de Bruno Savate: «Não há pão para malucos!»

O momento foi vivido com intensidade, especialmente por Luís Gonçalves, que parecia não acreditar no que acabara de acontecer. Já os restantes colegas reagiram de forma mais contida. Na cozinha, Sara Silva não deixou passar o momento em branco e lançou um comentário certeiro: «Olha o ego...»

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Entre celebrações e provocações, a casa mais vigiada do país continua ao rubro. Fica a dúvida: será este o primeiro e único avião enviado por Bruno Savate ou estarão mais surpresas a caminho?

Percorra a galeria de imagens no topo da página e veja tudo: a reação espontânea de Luís Gonçalves, o momento em que lê a faixa no céu e outros instantes marcantes do dia!

