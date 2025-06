Afastamento de Luís Gonçalves e Carina Frias deixa 'marcas': A reviravolta no ranking de popularidade

A página oficial de Instagram do Big Brother divulgou o ranking de popularidade desta semana e há uma concorrente que, contra a algumas expectativas, desceu uma posição.

Luís Gonçalves, de 41 anos é o favorito do público há várias semanas, continuando a aparecer em primeiro lugar, com 70% das preferências contra apenas 30% de pessoas a 'reprovarem' o ex-fuzileiro. Lisa Schincariol e Carina Frias trocaram de posição no pódio: Lisa ocupa a segunda posição e Carina a terceira, numa semana em que esta última tem protagonizado várias discussões.

Em quarto lugar está Diogo Bordin, seguido por Carolina Braga e Manuel Rodrigues ocupa a última posição, com 75% de votos negativos e apenas 25% positivos.

