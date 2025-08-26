De quase irmãos a estranhos. Afinal o que aconteceu entre Luís Gonçalves e Carina Frias?

Luís Gonçalves e Caria Frias foram grandes amigos na casa do Big Brother. Mas, terminado o programa tudo parece estar diferente. Esta manhã, Luís Gonçalves esteve no Dois às 10, onde esclareceu como está a sua amizade com a ex-concorrente.

«Eu via a Carina quase como uma irmã. Não havia nada de emocional nem sexual. Era uma pessoa que eu protegia, mas ela depois também quis seguir o caminho dela», comentou. «Falámos cá fora, ela veio dar-me um abraço… e ficou por aí. Nunca mais falámos.»

Luís mostrou-se triste com o desfecho desta amizade. «Não fico contente, não vou fazer uma festa. Mas está tudo bem, cada um segue o seu caminho».

Recentemente, Luís tinha dado uma entrevista à Sélfie , na qual afirmou: "Sempre a protegi, mas não houve reciprocidade".

Luís Gonçalves abre o coração sobre Marcia Soares e o sorriso lança suspeitas

Luís Gonçalves, o grande vencedor do Big Brother 2025, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e abriu o coração sobre o que sente por Marcia Soares, esclarecendo os rumores de um possível interesse pela também ex-concorrente.

«Então e achas graça à Marcia?», questionou Cristina Ferreira, sem meias palavras. «Começaste ali a falar das coisas que se dizem... esta é a última», acrescentou a apresentadora da TVI.

Luís Gonçalves respondeu com alguma hesitação e um sorriso que não convenceu os apresentadores: «Eu acho a Marcia uma mulher interessante, mas pronto não existe nada entre mim e a Marcia, a não ser a amizade que nos une».

Cristina Ferreira insistiu: «Portanto tudo aquilo que andam a inventar - porque foste ao aniversário dela - está um bocadinho fora do que é a realidade?» e Luís respondeu: «Claro», mas a resposta não convenceu.

«Então agora diz lá isso com cara séria», pediu Claudio Ramos, que também não acreditou em Luís Gonçalves. «É verdade, é», garantiu o ex-concorrente.