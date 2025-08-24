Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Do BB 25 para o exterior: Bruno Savate e Luís Gonçalves estão inseparáveis e estas imagens são a prova disso

De renegada a protagonista? Estes três momentos de Carina Frias estão a dar que falar, e a prova está nestas imagens

Luís Gonçalves, vencedor do "Big Brother 2025", falou em entrevista exclusiva à SELFIE sobre a atual relação com Carina Frias, concorrente com quem manteve uma grande proximidade dentro da casa mais vigiada do país.

O ex-concorrente confessou que, após o programa, o vínculo entre os dois deixou de existir: "Não houve [conversa], nem acho que vá haver, porque fiquei a perceber o tipo de pessoa com quem estava a lidar, a certa altura, ali dentro da casa. As pessoas acabam sempre por revelar-se, mais cedo ou mais tarde", afirmou.

"Sempre a protegi, mas não houve reciprocidade"

Durante o reality show da TVI, Luís Gonçalves admitiu ter tido um carinho especial por Carina Frias, mas garante que nunca houve intenção de viver um romance. "Sempre a protegi, tive ali um carinho por ela — nunca com o intuito de termos uma relação amorosa, mas foi algo sincero, como se fosse uma irmã ou uma filha que eu sentia que tinha que proteger", explicou.

Contudo, o vencedor do "Big Brother 2025" acabou por se afastar, sentindo que não recebeu o mesmo em troca: "Não me parece que ela me tenha dado muito valor... E, entretanto, ela escolheu o caminho que quis fazer. Foi aquilo que ela escolheu. E eu não me identifico minimamente, porque prezo muito valores como a lealdade."

"Não sinto rancor nenhum"

Apesar da desilusão, Luís Gonçalves garante não guardar ressentimentos: "Quando ela saiu da gala, aquilo que eu lhe disse ao ouvido foi: 'Está tudo tranquilo, não se passa nada. Não sinto rancor nenhum por ti.' Agora, cada um segue o seu caminho", concluiu.

Das despedidas mais frias da edição do Big Brother 2025

Recorde, no vídeo em baixo, o momento da expulsão de Carina Frias da casa mais vigiada do País, tendo sido a última a sair da casa antes da final. Carina Frias, Carolina Braga e Luís Gonçalves estavam em risco e o público decidiu que este era o fim para Carina Frias, com apenas 15% dos votos para salvar.

No entanto, a despedida entre Carina Frias e Luís Gonçalves não foi das mais calorosas, e foi protagonizada antes por um abraço gélido. Veja o vídeo.

E como estará a ser a vida cá fora, para ambos os concorrentes?

Recentemente, Luís Gonçalves foi "apanhado" numa fotografia de grupo na festa de aniversário de Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do formato, ao lado de Inês Morais, Ana Barbosa, Rita Almeida, Pedro Crispim e Marcelo Palma. Márcia Soares completou 32 anos. Veja a fotografia, na publicação em baixo.

Além da sua convivência com Márcia Soares, um rosto conhecido do universo de reality shows da TVI, Luís Gonçalves mantém também uma amizade forte com Bruno Savate, ex-concorrente e veterano do formato. Este verão, ambos apareceram juntos em várias fotografias, nomeadamente no Algarve.

Ainda este mês, Luís Gonçalves, o vencedor do “Big Brother 2025”, aceitou o desafio da SELFIE e partilhou cinco curiosidades que, ainda, não tinha partilhado com ninguém. Entre preferências peculiares, telefonemas surpresa e saudades da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente deixou tudo em cima da mesa. Veja o vídeo, em baixo.

Já Carina Frias, após a sua saída do "Big Brother 2025", não foi vista com outros ex-concorrentes e mantém-se algo discreta e longe de polémicas. Segundo a sua página pessoal do Instagram, podemos ver que Carina Frias viajou recentemente para Madrid, em Espanha, e partilhou esses registos com os seguidores. De resto, parece que a quase finalista do formato tem aproveitado as redes sociais para se "expor" como criadora de conteúdo digital.

Veja a publicação, em baixo.