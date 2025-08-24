Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Ao Minuto

22:54
Euforia no estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite - Big Brother
01:15

Euforia no estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite

22:50
Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas - Big Brother
01:27

Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas

22:48
'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente dentro do Big Brother que vai de bolos a bruxarias - Big Brother
03:11

'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente dentro do Big Brother que vai de bolos a bruxarias

22:42
Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato» - Big Brother
02:26

Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato»

22:36
«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente - Big Brother
01:44

«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente

22:28
«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si - Big Brother
02:53

«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si

22:19
Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote - Big Brother
02:24

Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

22:15
'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa - Big Brother
03:20

'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa

22:09
Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e esta afasta-a e... limpa-se - Big Brother
01:00

Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e esta afasta-a e... limpa-se

22:01
«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda - Big Brother
01:12

«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda

21:55
O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam - Big Brother

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

21:55
«Esta amostra de homem que puseram aqui (...) Tu tens uma filha em casa»: Miranda em ataque cerrado a Viriato - Big Brother
01:43

«Esta amostra de homem que puseram aqui (...) Tu tens uma filha em casa»: Miranda em ataque cerrado a Viriato

21:50
«Não admito que nos chamem filhos da...»: Miranda começa a gala a disparar e a voz até treme - Big Brother
01:07

«Não admito que nos chamem filhos da...»: Miranda começa a gala a disparar e a voz até treme

21:46
Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão - Big Brother

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

21:44
'Má língua' e conflitos: Estes foram os momentos mais tensos da semana no Big Brother - Big Brother
02:44

'Má língua' e conflitos: Estes foram os momentos mais tensos da semana no Big Brother

21:41
Bem-vindos à TV BB: Ao tomar decisão, a líder decide dividir Miranda e Afonso - Big Brother
02:08

Bem-vindos à TV BB: Ao tomar decisão, a líder decide dividir Miranda e Afonso

21:37
Big Brother começa a noite com surpresa inesperada: O que estará reservado aos concorrentes? - Big Brother
01:26

Big Brother começa a noite com surpresa inesperada: O que estará reservado aos concorrentes?

19:30
Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão - Big Brother

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

18:37
Bruna irredutível contra Miranda «Não deixam aproveitar o último dia» - Big Brother
03:14

Bruna irredutível contra Miranda «Não deixam aproveitar o último dia»

18:31
Miranda volta a falar da mãe de Viriato. Veja a reação do concorrente - Big Brother
02:59

Miranda volta a falar da mãe de Viriato. Veja a reação do concorrente

18:14
Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam - Big Brother

Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam

17:43
Revolta sem fim. Ana não deixa escapar nada em relação à dupla Afonso e Catarina - Big Brother
01:10

Revolta sem fim. Ana não deixa escapar nada em relação à dupla Afonso e Catarina

17:42
«O Afonso é uma criança»: concorrentes tecem duras críticas ao militar - Big Brother
02:27

«O Afonso é uma criança»: concorrentes tecem duras críticas ao militar

17:40
Revolta pela manhã: «Não vim para o Big Brother para ser criada de ninguém» - Big Brother
01:07

Revolta pela manhã: «Não vim para o Big Brother para ser criada de ninguém»

22:48
«Estás a aleijar-me o braço!»: Noite de cinema começa mal entre Jéssica e Miranda - Big Brother
01:45

«Estás a aleijar-me o braço!»: Noite de cinema começa mal entre Jéssica e Miranda

Acompanhe ao minuto

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente - Big Brother

Em entrevista à SELFIE, Luís Gonçalves explicou porque se afastou de Carina Frias após o "Big Brother 2025" e revelou que, apesar da desilusão, não guarda mágoa.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Luís Gonçalves, vencedor do "Big Brother 2025", falou em entrevista exclusiva à SELFIE sobre a atual relação com Carina Frias, concorrente com quem manteve uma grande proximidade dentro da casa mais vigiada do país.

O ex-concorrente confessou que, após o programa, o vínculo entre os dois deixou de existir: "Não houve [conversa], nem acho que vá haver, porque fiquei a perceber o tipo de pessoa com quem estava a lidar, a certa altura, ali dentro da casa. As pessoas acabam sempre por revelar-se, mais cedo ou mais tarde", afirmou.

"Sempre a protegi, mas não houve reciprocidade"

Durante o reality show da TVI, Luís Gonçalves admitiu ter tido um carinho especial por Carina Frias, mas garante que nunca houve intenção de viver um romance. "Sempre a protegi, tive ali um carinho por ela — nunca com o intuito de termos uma relação amorosa, mas foi algo sincero, como se fosse uma irmã ou uma filha que eu sentia que tinha que proteger", explicou.

Contudo, o vencedor do "Big Brother 2025" acabou por se afastar, sentindo que não recebeu o mesmo em troca: "Não me parece que ela me tenha dado muito valor... E, entretanto, ela escolheu o caminho que quis fazer. Foi aquilo que ela escolheu. E eu não me identifico minimamente, porque prezo muito valores como a lealdade."

"Não sinto rancor nenhum"

Apesar da desilusão, Luís Gonçalves garante não guardar ressentimentos: "Quando ela saiu da gala, aquilo que eu lhe disse ao ouvido foi: 'Está tudo tranquilo, não se passa nada. Não sinto rancor nenhum por ti.' Agora, cada um segue o seu caminho", concluiu.

Das despedidas mais frias da edição do Big Brother 2025 

Recorde, no vídeo em baixo, o momento da expulsão de Carina Frias da casa mais vigiada do País, tendo sido a última a sair da casa antes da final. Carina Frias, Carolina Braga e Luís Gonçalves estavam em risco e o público decidiu que este era o fim para Carina Frias, com apenas 15% dos votos para salvar. 

No entanto, a despedida entre Carina Frias e Luís Gonçalves não foi das mais calorosas, e foi protagonizada antes por um abraço gélido. Veja o vídeo. 

 

E como estará a ser a vida cá fora, para ambos os concorrentes? 

Recentemente, Luís Gonçalves foi "apanhado" numa fotografia de grupo na festa de aniversário de Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do formato, ao lado de Inês Morais, Ana Barbosa, Rita Almeida, Pedro Crispim e Marcelo Palma. Márcia Soares completou 32 anos. Veja a fotografia, na publicação em baixo. 

 

 

Além da sua convivência com Márcia Soares, um rosto conhecido do universo de reality shows da TVI, Luís Gonçalves mantém também uma amizade forte com Bruno Savate, ex-concorrente e veterano do formato. Este verão, ambos apareceram juntos em várias fotografias, nomeadamente no Algarve. 

 

 

Ainda este mês, Luís Gonçalves, o vencedor do “Big Brother 2025”, aceitou o desafio da SELFIE e partilhou cinco curiosidades que, ainda, não tinha partilhado com ninguém. Entre preferências peculiares, telefonemas surpresa e saudades da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente deixou tudo em cima da mesa. Veja o vídeo, em baixo.

 

 

Já Carina Frias, após a sua saída do "Big Brother 2025", não foi vista com outros ex-concorrentes e mantém-se algo discreta e longe de polémicas. Segundo a sua página pessoal do Instagram, podemos ver que Carina Frias  viajou recentemente para Madrid, em Espanha, e partilhou esses registos com os seguidores. De resto, parece que a quase finalista do formato tem aproveitado as redes sociais para se "expor" como criadora de conteúdo digital. 

Veja a publicação, em baixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Carina (@carina_bqf)

 

Em cima, aproveite para percorrer as galerias de fotografias que preparámos para si, que contam com Luís Gonçalves e Carina Frias como alguns dos protagonistas. 

Relacionados

Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam
Temas: Luís Gonçalves Carina Frias Big Brother 2025 Reality Show Ex-concorrentes

Fora da Casa

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 56min

Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Há 3h e 5min

O pedido de João Monteiro a Cristina Ferreira que está a surpreender a Internet: «Ó Cristina não quero…»

Há 3h e 49min

João Monteiro faz pedido caricato a Cristina Ferreira. E as imagens são imperdíveis

Há 3h e 56min

Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Hoje às 18:16

Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam

Hoje às 18:14
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Hoje às 18:16

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Ontem às 17:41

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Há 2h e 59min

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 56min

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun, 01:14
Ver Mais

Notícias

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Há 1h e 2min

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 56min

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Há 2h e 59min

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

Há 3h e 28min

O pedido de João Monteiro a Cristina Ferreira que está a surpreender a Internet: «Ó Cristina não quero…»

Há 3h e 49min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother". Namorado de Kina lavado em lágrimas: saiba o que aconteceu!

Há 2 min

Em gala emocionante do "Big Brother", Maria Botelho Moniz brilha em look... com detalhe inédito!

Há 1h e 13min

Ao lado de conhecido cantor, Daniela Santos anuncia novidade especial: "Tenho recebido muitas mensagens a perguntar..."

Há 2h e 18min

"Big Brother": Luís Gonçalves confessa que só mantém amizade com dois colegas

Há 3h e 39min

"Já não são amigas?": após falhar festa de aniversário de Marcia Soares, Inês Simões quebra o silêncio!

Hoje às 12:12
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Há 1h e 2min

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

Há 1h e 12min

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

Há 3h e 28min

Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

22 ago, 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

21 ago, 19:36
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais