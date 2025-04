Tensão máxima: Casa do Big Brother em 'chamas' após Especial marcante

As imagens mais surpreendentes do confronto aceso entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, e a reação inédita dos concorrentes

As imagens que estão a dar que falar: o momento em que Luís Gonçalves é mordido por Manuel Rodrigues no Big Brother

Casa do Big Brother a 'ferro e fogo' após o Especial. Surpreenda-se com o momento de tensão

A casa do Big Brother está ao rubro! O clima está a aquecer cada vez mais, e os momentos de tensão são cada vez mais intensos e 'explosivos'. O Especial de ontem foi mais uma prova disso, já que a temperatura subiu como nunca.

O Especial começou logo de forma frenética, uma vez que o anfitrião anunciou aos concorrentes o resultado da prova semanal. A missão foi, uma vez mais, não sucedida. Os concorrentes voltaram a falhar na conclusão da prova semanal, ultrapassando o limite de falhas permitido pelo Big Brother. Carina Frias, atual líder da casa, foi uma das concorrentes mais afetadas.

A intriga voltou a 'rebentar' durante o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, e Luís Gonçalves voltou a estar no centro da polémica. O concorrente viu-se no centro de uma tensa discussão depois de ter comido duas fatias de pão-de-ló, quando, segundo os restantes concorrentes, não era permitido ultrapassar a quantidade individual estabelecida. Os concorrentes revoltaram-se dado que, alguns, nem sequer chegaram a experimentar o mesmo. A líder, Carina Frias, foi uma das primeiras a reagir e, visivelmente irritada com a situação, atirou ao concorrente julgando o seu ato de egoísmo: «Isso é puro egoísmo, eu tinha dito que não era para comer».

Vários foram os concorrentes a criticar a postura de Luís Gonçalves, entre eles, Solange Tavares e Manuel Rodrigues. Os colegas conversaram sobre as atitudes de Luís no jogo, não as considerando adequadas. Os concorrentes mostraram ser grandes críticos do jogo do colega. Solange Tavares diz estar «farta» da postura de Luís Gonçalves. A concorrente queixa-se que o colega não a deixa falar e está constantemente a interrompê-la, e chega mesmo a questionar a sua continuidade no programa. Já Manuel Rodrigues, confessa que se a postura de Luís continuar, ele vai «começar a ter medo» do colega.