Viu este momento? Luís Gonçalves grita de emoção com avião dos «fuzos»… e a reação dos colegas é chocante

Luís Gonçalves recebe avião dos «fuzos» e emociona-se com mensagem vinda dos céus: “Do mar para a terra!”

Colegas quase ignoram o momento especial, deixando Luís sozinho na sua euforia e orgulho militar.

Luís Gonçalves viveu um momento de forte emoção esta tarde dia 12 de junho de 2025 na casa do Big Brother ao receber um avião com uma mensagem especial. A faixa, avistada nos céus da Malveira, surpreendeu todos os concorrentes e deixou Luís visivelmente eufórico. A mensagem terá sido enviada por antigos colegas da tropa, conhecidos como «fuzos», como o próprio deixou subentendido ao reagir em voz alta: «Força! Fuzos prontos do mar para a terra desembarcar!».

O concorrente não escondeu a felicidade ao agradecer calorosamente o gesto: «Obrigado, fuzos!», disse, comovido. O apoio inesperado encheu a casa de entusiasmo, com vários colegas a felicitar Luís pelo carinho demonstrado de fora da casa.

Apesar da emoção vivida por Luís, o momento não teve grande impacto no resto da casa. A reação dos colegas foi morna e praticamente indiferente, com alguns a ignorarem por completo o que se passava, como Lisa Shincariol e Carina Frias que tentaram «disfarçar». A falta de entusiasmo deixou no ar um certo desconforto, contrastando com a alegria evidente do concorrente.

