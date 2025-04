Casa a arder em plena gala: Opinião de Luís Gonçalves gera discórdia e revolta colegas

A gala do Big Brother está ao rubro com Luís Gonçalves no centro dos confrontos.

O concorrente discutiu com Carolina Braga, Nuno Brito e Igor Rodriguez e o caos instalou-se.

Já começou mais uma gala do Big Brother 2025 e os ânimos estão ao rubro com confrontos acesos em pleno direto. Luís Gonçalves entrou na quinta-feira na casa mais vigiada do País e já está no centro das discussões.

Durante a gala, o concorrente deu a sua opinião sobre o jogo e sobre alguns dos colegas, que não foi bem recebida pelos próprios, nomeadamente Carolina Braga, que entrou em confronto com o concorrente.

Mas não foi a única. Também Nuno Brito enfrentou o colega: «O Luís entrou aqui com um foco e um foco só, uma pessoa na mira, uma pessoa debaixo de olho, todos sabemos quem é, mas se não souberem digo já que sou eu, eu já notei isso», atirou.

A discussão entre os dois subiu de tom e Igor Martinez viu-se obrigado a intervir, defendendo Nuno e 'atacando' Luís: «Manipulador foste tu...», afirmou o concorrente exaltado.