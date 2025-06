Inesperado! Luís Gonçalves escolhe Carolina Braga para um possível namoro: «Pela maneira de ser...»

Luís Gonçalves esteve esta segunda-feira, 30 de junho, no Dois às 10, onde deu a sua primeira entrevista após vencer o Big Brother 2025. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente recordou momentos marcantes da sua participação, mas foi uma pergunta inesperada que gerou surpresa no estúdio e nas redes sociais.

Questionado sobre quem escolheria para um hipotético namoro, entre Carina Frias e Carolina Braga, Luís surpreendeu ao responder: «Escolhia a Carolina, pela maneira de ser». A escolha apanhou muitos de surpresa, uma vez que Carina foi, ao longo do programa, uma das concorrentes mais próximas de Luís, com quem manteve uma forte ligação e partilhou vários momentos de união.

Já Carolina Braga, que saiu da casa com uma relação assumida com Diogo Bordin e protagonizou algumas discussões acesas com o vencedor, não parecia estar no topo da lista para esta escolha. Ainda assim, Luís justificou a resposta de forma tranquila, revelando que Carina tem uma personalidade não tão desenvolvida e madura, como a de Carolina.

Luís Gonçalves vive agora os primeiros dias fora da casa mais vigiada do país, depois de conquistar o título de vencedor do Big Brother 2025.

