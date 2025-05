O inesperado acontece: Luís Gonçalves agarra Carolina Braga e dá-lhe beijinho durante uma dança a dois muito animada

Durante a manhã desta segunda-feira, 19 de maio, Carolina Braga ficou responsável por dar uma animada aula de samba aos concorrentes da casa e todos se vestiram a rigor para a ocasião. Durante a dinâmica, Luís Gonçalves e a jovem de Cascais protagonizaram um momento inesperado.

Os dois dançavam com os colegas quando, de repente, Luís puxou Carolina e deu-lhe um beijinho no rosto enquanto davam uns passitos de dança. Os concorrentes - que não são propriamente os melhores amigos - mostraram-se próximos e trocaram alguns sorrisos.

Luís Gonçalves e Bruno Savate riem-se dos rivais

Durante a tarde, e a sós no quarto amarelo, Luís Gonçalves e Bruno Savate conversaram sobre o estado atual do jogo e sobre o comportamento de alguns colegas. Luís acusou um dos colegas de não ter personalidade por lhe ter ido pedir cigarros após partir três em jeito de provocação contra Luís.

