Provocadora 'barata', o tema do motel e o gesto de Carolina que deixou Luís fora de si: «Eu não quero que tu me toques»

Hoje à tarde, durante a emissão do Diário do Big Brother, assistimos a imagens quentes da reunião pós-gala, na infame cadeira quente. No início destas mesmas imagens, o anfitrião recorda que Lisa Schincariol afirmou que a discussão entre Carolina Braga e Luís Gonçalves foi forçada.

Carolina garante que falou de forma calma quando se dirigiu a Luís e que são precisos dois para começar uma discussão. O ex-militar acredita que o intuito de Carolina foi irá-lo do sério, como já admitiu antes. Carolina considera que não precisa de tentar que o Luís saia do seu controlo, já que o concorrente de descontrola todos os dias, caso contrário, não teria sido sancionado várias vezes. A discussão escala e o Luís sugere que a Carolina siga o exemplo da Carina que é educada.

A conversa sobre o motel é trazida volta, assim como as acusações constantes e há um gesto provocatório de Carolina Braga em plena cadeira quente que deixa o ex-militar fora de si...

Veja o momento explosivo na íntegra, no vídeo em baixo.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.