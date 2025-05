Sanção pesada! Carolina Braga recusa-se a cumprir ordens do Big Brother e é castigada: «Tenho respeito por mim mesma»

Beijinho inesperado: as imagens do gesto atencioso de Luís Gonçalves com Carolina Braga durante uma dinâmica

No Especial do Big Brother, Nuno Brito e Luís Gonçalves "livraram-se" da t-shirt que os obrigava a andarem sempre colados, mas o soberano ordenou que a camisola passasse a ser utilizada pelo ex-fuzileiro e por Carolina Braga, visto que os dois têm protagonizado acesas discussões nos últimos dias.

Carolina Braga recusou-se a cumprir a ordem do Big Brother: «Big, eu saio já. Aviso já que se é para me prender ao Luís eu saio agora, esta noite, do programa. Não estou a brincar». O soberano aconselhou a jovem de Cascais a pensar duas vezes, mas a concorrente mostrou-se irredutível: «Não vou pensar duas vezes, tenho respeito por mim mesma e não vou estar ao lado de uma pessoa que não me respeita enquanto mulher. Não vou estar».

Já Luís Gonçalves não levantou quaisquer problemas em cumprir a sanção. «Eu visto na boa a t-shirt porque é o Big que está a dar a ordem...», afirmou. «Se quiser, chame-me e eu saio agora da casa», prosseguiu Carolina, muito insatisfeita.

«Carolina, as regras são para cumprir. A Carolina está nomeada e está excluída da prova do líder. No próximo domingo, não pode nomear. As regras são para cumprir», afirmou o Big Brother, atribuindo assim uma nomeação direta à concorrente. «Eu peço desculpa porque tenho de cumprir as suas ordens. Mas se a liberdade existe, eu tenho a minha liberdade e não quero estar perto de uma pessoa que me ofende constantemente. Portanto, não vou estar e se tiver de sair, eu saio», retorquiu Carolina.

Veja aqui o momento:

Carolina Braga e Luís Gonçalves desentendem-se no Especial

Minutos antes, Carolina Braga e Luís Gonçalves foram confrontados com imagens das últimas discussões que os dois têm protagonizado. O ambiente aqueceu entre os dois e Maria Botelho foi obrigada a intervir.

«O Luís acusa-me se ser descontrolada, sendo que ele é a pessoa mais descontrolada que está aqui dentro. Por isso, sim, o Luís perde o controlo e eu gosto desse registo porque ele começa a revelar a pessoa que é», atirou Carolina. «Até me custa a respirar, até me custa ouvir aquilo que estás a dizer», interrompeu Luís.

Veja as imagens do momento: