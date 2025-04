São protagonistas do Big Brother esta semana e não são concorrentes. Estes são os objetos que fizeram história

Tensão pós-especial em imagens: Carolina passa-se e insiste que Luís cheira mal. O clima ferve como nunca no Big Brother

Big Brother: Luís usa a casa de banho de porta aberta e colegas ficam chocados. As reações em imagens

Esta semana, a casa do Big Brother foi palco de verdadeiros momentos de tensão, fazendo subir a temperatura! Vários foram os objetos que estiveram no centro das atenções, como é o caso dos ovos, do desodorizante e das portas. Posto isto, recorde os momentos de tensão dos últimos dias e perceba a lógica dos objetos.

Os ovos

O tema da comida voltou a ser polémico, bastaram alguns ovos para acender o rastilho e gerar um grande momento de tensão. O que parecia uma simples conversa sobre comida transformou-se numa das discussões mais intensas da edição.

No centro da polémica, envolveram-se numa acesa discussão Luís Gonçalves, Solange Tavares e Nuno Brito. Os concorrentes trocaram fortes acusações devido à gestão da comida, mais concretamente dos ovos, um alimento que começou a escassear na casa e, rapidamente, tomou papel de protagonista. Incomodada com a situação, Solange exaltou-se e disparou levantando o problema da falta de ovos para todos: «Eu também estou cheia de fome!». O clima escalou e, neste momento, Luís e Nuno entraram num bate-boca aceso. Os concorrentes não deixaram nada por dizer um ao outro criticando, mutuamente, o ponto de vista do colega.

O desodorizante

Luís Gonçalves foi, novamente, protagonista numa das discussões mais acesas desta edição do Big Brother. O concorrente e Carolina Braga parecem não se entender, e o clima entre os dois é cada vez mais pesado. Os colegas continuam em "picardias" trocando constantes provocações e sérias acusações. A relação entre ambos continua a piorar e, as acesas trocas de palavras têm resumido bem a sua conflituosa convivência dentro da casa.

O conflito escalou uma vez mais no Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, após as imagens que passaram para dentro da casa. Nas imagens, Carolina Braga acusou o concorrente de «cheirar mal». Ao ver isto, Luís aproveitou o momento para colocar desodorizante em direto. O concorrente mostrou-se revoltado com a postura de Carolina, e teceu duras críticas à colega, dizendo que se era o que ela queria, então estava pronto para jogar.

A porta

Os concorrentes parecem saturados das atitudes de Luís Gonçalves e, novamente, revoltaram-se com as atitudes do mesmo. Os seus colegas mostram-se cada vez menos tolerantes às suas atitudes e comportamentos, que consideram ser inapropriados.

Desta vez, o concorrente foi acusado de ter usado a casa de banho deixando a porta aberta, uma atitude condenável aos olhos dos colegas. Solange Tavares, entrou nesse momento e queixou-se da postura do colega. A concorrente disparou sobre o colega ao dizer que a tinha incomodado e, sem papas na língua, disse: «Espero que isso não volte a acontecer».