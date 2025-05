Uma casa a 'arder'! No meio de gritos e acusações, Luís Gonçalves e Nuno Brito unem-se contra ataque cerrado dos colegas

O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

No Big Brother, os ânimos voltam a exaltar-se. Depois do almoço de nomeados, Luís Gonçalves perde a cabeça no jardim e dispara para todos os lados devido o facto de Manuel Cavaco o ter acusado de ser machista.

«Não é isso que faz de mim machista, mas se ele diz que eu tive uma atitude machista, então que assuma que me quer chamar machista. Foi o que ele me quis chamar e puxar um tema sensível cá para dentro», desabafa o concorrente, visivelmente nervoso, numa conversa com Nuno Brito.

Já dentro da casa, a discussão continua, mas entre Nuno Brito e Solange Tavares. O personal trainer acusou a concorrente de ser mentirosa. «Estás a voltar a mentir», começou por notar. «Quando falas, fala a verdade. Só causas intrigas. Estás à procura de apoio? Não consegues falar por ti própria?», acrescentou.

Solange Tavares acaba por se descontrolar e começa a falar mais alto - e até aos gritos. Foi então que Luís interveio: «Olha aí, Solange. Agora bateu-me no cérebro». «Tu és histérica, és de intrigas e agora fazes de conta que não me ouves. A maior falsa aqui és tu. Estás a tentar dar-te bem com toda a gente para tu veres se te safas, eu não faço isso», atirou Nuno. «Não fazes isso porque ninguém te suporta, a única pessoa que te suporta chama-se Luís. Parabéns, Luís», retorquiu Solange.

A cabeleireira foi mais longe e acusou Nuno Brito de estar «bêbado». O concorrente não gostou das acusações: «Ganha juízo».

Nuno Brito sai em defesa de Luís Gonçalves e ataca Manuel Cavaco

Na mesma conversa, Nuno Brito aproveita a deixa para criticar a postura de Manuel Cavaco, na experiência, considerando que o colega é influenciável. «Eu não te fiz nada a ti, se queres absorver a dor dos outros, é contigo», atirou o concorrente.

«E começa a ser coerente e não defendas a Carolina. A partir do momento em que a Carolina diz que não veste uma t-shirt e tu ficas calado, não é justo dizeres depois que o Luís não faz uma dinâmica porque não quer. Tu ficaste chateado com o Luís e já ias contra ele. É justiça», atirou Nuno, exaltado. «Estás a falar de cor, eu não me pronunciei», respondeu Cavaco. «Eu não falei do Luís porque ontem não falei da Carolina, não ia falar disso», acrescentou.

Carolina Braga saiu em defesa de Manuel Cavaco. «Ele não falou porque, se calhar, concordou com a minha decisão. A consequência é só minha e só eu é que vou sofrer com a minha decisão. Ele decidir que não faz uma dinâmica, pode não concordar, mas a pessoa é que vai sofrer a consequência», diz a jovem de Cascais. Luís ouve e não gosta: «Para de mandar indiretas, rapariga. Que ontem disseste que não falavas comigo. Estás a brincar, ou quê?»

