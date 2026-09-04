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Vencedor do Big Brother acusa Catarina Miranda de “enganar pessoas”. Eis a discussão que está a deixar a internet ao rubro - Big Brother
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Luís Gonçalves e Catarina Miranda protagonizaram uma troca de palavras nas redes sociais a poucos dias da estreia do «Big Brother All Stars»

Luís Gonçalves despertou a atenção de Catarina Miranda através de uma publicação no Instagram. O vencedor do «Big Brother 2025» parece querer manter por perto aqueles que o têm acompanhado desde a sua passagem pela casa mais vigiada do país e, por isso, anunciou, esta sexta-feira, 4 de setembro, a criação do «Batalhão Luís Gonçalves», uma comunidade no WhatsApp destinada aos seus seguidores.

«Mais que um grupo, uma família», pode ler-se na publicação, através da qual Luís convida os fãs a juntarem-se a um espaço onde promete partilhar conteúdos exclusivos, bastidores, desafios, novidades e futuros projetos.

A iniciativa surge num momento particularmente curioso. O «Big Brother All Stars» estreia este domingo e, apesar de os concorrentes ainda não serem conhecidos, o nome de Luís Gonçalves tem sido apontado como um dos possíveis candidatos a entrar na casa.

Catarina Miranda, também ex-concorrente do Big Brother, recorreu à caixa de comentários da publicação para deixar uma provocação: «Isso é tudo medo?».

A pergunta poderá estar relacionada com os rumores sobre uma eventual participação de Luís Gonçalves no «Big Brother All Stars» e à possibilidade de a nova comunidade servir para reunir e mobilizar os seus seguidores. Só que Luís não pareceu achar graça à provocação e respondeu à letra: «Não devias estar na CMTV a comentar? Vai trabalhar!».

 

Se a criação do «Batalhão Luís Gonçalves» está ou não relacionada com uma eventual entrada no «Big Brother All Stars», só o próprio saberá. Para já, a poucos dias da estreia, os rumores continuam a aumentar e parece que o jogo já começou fora da casa.

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