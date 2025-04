Cinha Jardim revoltada com palavreado de Luís Gonçalves: «Nem os cães...»

Cinha Jardim não escondeu a indignação durante o Extra do Big Brother emitido na noite de 8 de abril de 2025, ao comentar o comportamento de Luís Gonçalves dentro da casa. A comentadora mostrou-se chocada com o palavreado utilizado pelo concorrente e fez questão de expressar o seu desagrado em direto.

«Não sou capaz de dizer (...) Nem os cães...», atirou Cinha, visivelmente incomodada com a linguagem usada por Luís numa discussão com Solange Tavares, que o confrontava com um comportamento que a incomodou: Luís Gonçalves foi à casa de banho de porta aberta e deixa muitos incomodados.

Para a comentadora, é inaceitável que alguém recorra a certos tipos de vocabulário num programa televisivo com tanta exposição pública.

Determinada, Cinha Jardim foi mais longe e lançou um desafio: «Vou pedir que me metam lá dentro, só para dar uma aula de educação... de etiqueta. Ele passava a andar chiquíssimo».

A reação gerou risos no estúdio, mas reforçou a posição firme da comentadora, que continua a defender a importância do respeito e da boa educação dentro da casa do Big Brother.

Veja também: