De fatia de pizza na mão, Luís Gonçalves abandona a casa do Big Brother da forma mais surpreendente

Na reta final do Big Brother 2025, os dois primeiros classificados, Luís Gonçalves e Diogo Bordin, protagonizam um dos momentos mais memoráveis da noite ao deixarem oficialmente a casa mais vigiada do País.

Depois de semanas intensas de jogo, emoções fortes e ligação ao público, a despedida foi carregada de simbolismo e também de humor. Num gesto inesperado, Luís Gonçalves agarrou numa fatia de pizza que se encontrava abandonada e saiu da casa como entrou: de forma genuína, espontânea e com muito estilo. O momento, captado em direto, arrancou sorrisos tanto nos estúdios como nas redes sociais, onde rapidamente se tornou comentado.

Antes de abandonar a casa, Luís Gonçalves ainda faz uma vénia à zona do jardim onde passou muito tempo a falar consigo mesmo e com as câmaras.

O público assistiu à despedida com carinho, num misto de nostalgia e celebração por tudo o que viveram os dois finalistas.