Do Love on Top aos gestos e imitações: A manhã mais tensa dos últimos tempos no Big Brother

Aquilo que começou por ser uma simples dinâmica de grupo no Big Brother — com passos de dança e boa disposição — rapidamente se transformou num dos momentos mais tensos desta edição. Tudo começou com Diogo Bordin, o líder da semana, a propor um desafio de dança aos colegas. Mas nem todos reagiram da melhor forma.

Luís Gonçalves, sempre pronto para um comentário provocador, não perdeu tempo. Começou por questionar o facto de Diogo estar em cima de uma cadeira, o que já gerou algum desconforto no grupo. Mas não ficou por aí: em tom crítico, atirou que "ninguém o respeita" e que Diogo é apenas uma "planta" dentro da casa.

As palavras fizeram mossa. Visivelmente incomodado com as provocações sucessivas, Diogo tentou manter a postura, mas acabou por "pedir ajuda" a Carina Frias no que toca à dança. A concorrente reagiu de imediato e deu a ideia de um passo de dança que este poderia fazer... mas, momentos depois, o líder acaba por imitar o mesmo e Carina admite sentir-se ridicularizada. Os ânimos vão-se exaltando e o clima ferve...

O clima aqueceu quando Diogo, já sem paciência, decidiu responder à letra com um gesto inédito, numa tentativa de imitar o rival. A troca de farpas culminou numa acusação dura por parte de Luís, que o comparou a um concorrente típico do programa Love On Top — uma insinuação que deixou o modelo brasileiro algo desconfortável.

Depois, no quarto, Diogo chega mesmo a acusar Luís de ser um "bully", e é imediatamente "repreendido" por Lisa e Carolina. Espera-se que estas imagens irão mexer com a casa nos próximos dias...!

A dinâmica, pensada para ser leve e divertida, acabou por revelar fragilidades emocionais e rivalidades latentes. Mais uma vez, o Big Brother prova que, entre coreografias e jogos, as emoções estão sempre ao rubro — e qualquer faísca pode transformar-se num incêndio.

