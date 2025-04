Estalou o verniz: Manhã de confrontos com foco em Luís e Adrielle. Isto é o que precisa saber

A casa do Big Brother está ao rubro! Esta manhã ficou marcada por fortes confrontos entre os concorrentes, culminando em acesas discussões. Vários foram os concorrentes a dizer tudo o que sentiam e, sem medos, apontar o dedo aos colegas.

Luís Gonçalves foi protagonista de um grande desacato relacionado com a definição de 'humilhação'. O concorrente entrou num bate boca com Diogo Bordin e Tomé Cunha que apresentavam ideias contrárias às suas. Tudo começou quando Solange Tavares afirmou ter se sentido humilhada ao tomar banho de uma maneira menos comum, ao que Luís respondeu que não era esse o adjetivo certo. Diogo e Tomé saíram em defesa da concorrente, sendo que o primeiro teve de elevar a voz para fazer face ao tom de Luís Gonçalves. A concorrente sentiu-se 'humilhada' ao tomar banho com um balde algo que, para Luís Gonçalves, não era motivo para humilhação. A concorrente assumiu o incómodo com as suas palavras e que este não podia definir o que era humilhação ou não.

Os confrontos prosseguiram e, pouco depois, numa dinâmica proposta pelo Big Brother, Adrielle Peixoto teceu duras críticas aos colegas. A concorrente entrou num forte confronto com Solange Tavares e as concorrentes trocaram farpas. A conversa mudou de tom quando os insultos começaram a voar, desencadeando uma forte discussão. Adrielle Peixoto participou numa dinâmica vestida de Baiana, mas o momento rapidamente ganhou contornos inesperados. A concorrente dirigiu-se a Solange Tavares com várias indiretas, e a troca de palavras subiu de tom. Durante o confronto, Solange não hesitou em apelidar Adrielle de "Santa do pau oco", expressão que desencadeou uma forte reação. Adrielle considerou a expressão ofensiva e comparou-a a um verdadeiro palavrão, levando o desentendimento a um novo patamar.

Adrielle não quis deixar de expressar os seus sentimentos a Carolina Braga, aproveitando a deixa para 'picar' a colega. A concorrente afirmou que não acredita que o seu sentimento por Diogo Bordin seja real, mas sim por jogo. O ambiente aqueceu neste confronto intenso entre Adrielle Peixoto e Carolina Braga. Em causa está o alegado romance entre Carolina e Diogo Bordin, que, segundo Adrielle, não passa de uma estratégia de jogo. Carolina Braga respondeu na mesma moeda e defendeu o colega: «No que toca ao Diogo não vou perder tempo contigo!».