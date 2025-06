Plano secreto em ação. Diogo Bordin e Manuel Rodrigues miram fraqueza de Luís Gonçalves

Plano secreto: Diogo Bordin e Manuel Rodrigues analisam comportamentos de Luís Gonçalves e preparam possível plano para o desestabilizar.

No Big Brother 2025, uma nova dinâmica começa a ganhar força dentro da casa mais vigiada do país. Após a passagem de um avião com uma mensagem enigmática, Diogo Bordin e Manuel Rodrigues analisaram o impacto que a popularidade crescente de Luís Gonçalves está a causar, especialmente no estado emocional de Carolina Braga, que tem demonstrado sinais de fragilidade.

Durante uma conversa a sós, Diogo afirmou: «Quem está aqui está a ver o que está a acontecer...», ao que Manuel respondeu: «A cena é essa. As pessoas atacam e ele é o melhor». Os dois concorrentes admitem que precisam de encontrar o «ponto fraco» do ex-fuzileiro, considerado um dos concorrentes mais fortes do momento.

«Precisamos de identificar os momentos em que ele falhou e em que não tem como voltar atrás», afirmou Diogo, referindo-se a episódios passados em que Luís teria excedido os limites. «Quando ele foi para cima das pessoas, que justiça é essa? Pela justiça do Luís? Que verdade é que é? A verdade do Luís?», questionou, apontando para o comportamento do colega. Manuel reforçou a importância de não deixar situações mal resolvidas, citando o caso recente com Carolina Braga: «Na situação da Carol, deu para ver que não podemos deixar pontas soltas... Vamos ter de ser muito observadores».

