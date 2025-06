Última Hora: Estes são os finalistas do Big Brother 2025

Domingo é dia de gala e esta foi a derradeira antes da grande final. E aqui ficámos a conhecer o tão aguardado leque de finalistas do Big Brother 2025.

Carina Frias foi a concorrente expulsa desta noite com 15% da votação do público para salvar. A concorrente foi a menos votada, contra Luís Gonçalves - primeiro salvo - e Carolina Braga, que acabaram por levar a melhor no confronto.

Ficamos assim a conhecer os finalistas do Big Brother 2025, que vão disputar no próximo domingo, dia 29 de junho, a grande final e o prémio incrível de 100 mil euros. São eles: Diogo Bordin, Manuel Rodrigues, Carolina Braga, Luís Gonçalves e Lisa Shincariol.

ESCOLHA O VENCEDOR

CAROLINA: 761 20 20 03

DIOGO – 761 20 20 05

LISA: 761 20 20 11

MANUEL – 761 20 20 13

LUÍS: 761 20 20 22