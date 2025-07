Surpresa! Luís Gonçalves declara-se ao seu «amor» em dia especial: «Para sempre a teu lado»

Luís Gonçalves, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, celebrou esta quarta-feira, dia 16 de julho, o aniversário do seu amor maior, a sua filha, que já faz 14 anos.

«Filha, 14 anos de um amor incondicional. Para sempre ao teu lado», escreveu Luís Gonçalves na legenda de uma fotografia de um bolo de aniversário, partilhada na sua página de Instagram.

Na caixa de comentários da publicação, são vários os elogios ao ex-concorrente, bem como as mensagens de parabenização por esta data tão especial.

«Feliz aniversário ❤️Parabéns papá»; «Parabéns ao Pai babado e Parabéns a Princesa Linda 🎉🤗»; «Muitos parabéns à filha ao Amor da sua vida que Deus a proteja e abençoe sempre»; «E Parabéns ao papá que ama muito e à avó linda», lê-se nas mensagens.

Recorde-se que Luís Gonçalves foi o grande vencedor da última edição do Secret Story. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens marcantes da vitória.