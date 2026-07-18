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Vencedor do Big Brother emociona com foto rara da filha. E há um detalhe que deixou todos comovidos

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Vencedor do Big Brother emociona com foto rara da filha. E há um detalhe que deixou todos comovidos - Big Brother
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O detalhe deixou os fãs rendidos.

Luís Gonçalves partilhou uma fotografia rara da filha, acompanhada de um detalhe que comoveu tudo e todos: uma declaração de amor que não deixa ninguém indiferente. Na passada quinta-feira, dia 16 de julho, o vencedor do Big Brother 2025 surpreendeu com uma publicação que rapidamente deu que falar, com a filha como protagonista.

Na fotografia, a jovem surge com um vestido comprido deslumbrante, lado a lado com o pai. Na legenda, o ex-concorrente deixou uma mensagem emotiva: «Parabéns, minha filha! Que o teu dia seja tão especial quanto tu és. Desejo-te muita saúde, felicidade, amor, sucesso e que todos os teus sonhos se realizem. Nunca deixes de acreditar em ti e de sorrir.»

No final, Luís Gonçalves concluiu com uma declaração de amor: «Tenho muito orgulho em ti e amo-te mais do que as palavras conseguem expressar. Sempre a teu lado. Feliz aniversário!»

Veja aqui a publicação:

 

Temas: Luís Gonçalves Filha

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