Luís Gonçalves teve ligação especial a Francisco Adam, o Dino dos Morangos com Açúcar

Luís Gonçalves, o ex-fuzileiro que está a dar que falar no Big Brother, tem muitas histórias para contar e uma delas surpreendeu completamente os restantes colegas. O ex-GNR já foi modelo e teve uma ligação próxima com Francisco Adam, o eterno Dino de Morangos com Açúcar. Recorde-se que Francisco Adam morreu em 2006 num trágico acidente que deixou Portugal em choque.

No Big Brother, Luís contou que tinha 16 anos quando correu a modelo e recorda a primeira festa em que participou, nessa categoria, «saído da terrinha». «Era tudo novo para mim»

«Eu na altura dava me muito com o Francisco Adam, dos Morangos com Açúcar, que era o Dino (…9 Tenho lá ainda o poster que nos deram com cada uma das fotografias, vou mandar emoldurar (…) Depois ele partiu».

Luís Gonçalves fez questão de lhe mandar uma mensagem de homenagem: «Onde tiveres, um abraço para ti!», declarou.

«Eu andava sempre com ele, eramos dois putos novos…», disse ainda.

Veja o vídeo.

