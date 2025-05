Choque com nova acusação na casa do Big Brother: «Parecia que me ia abafar a traqueia para dentro...»

Após uma terça-feira que deixou a casa do Big Brother a "arder" com o confronto entre Luís Gonçalves e Carolina Braga, eis que surge um novo tema que promete dar que falar.

Hoje de manhã, no jardim, Manuel Rodrigues estava a conversar com Lisa Schincariol e recordou uma situação vivida com Luís Gonçalves: "Ainda ontem quando o Luís fez-me aquilo, eu estava tranquilo... aquela situação na garganta. Parece que me ia abafar a traqueia para dentro. Eu estava tranquilo, não disse nada", revelou Manuel Rodrigues.

Neste momento, Luís Gonçalves entra no jardim com um saco do lixo, pronto para ir varrer. Lisa, em tom de provocação, diz que nunca viu alguém a "varrer o jardim". Ambos trocam algumas palavras.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Em cima, veja a galeria de imagens que preparámos para si e recorde um dos acontecimentos mais recentes que tem marcado a casa do Big Brother.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!