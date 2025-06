A dias da final, pode mudar tudo. Imagens inéditas estão a gerar inquietação nas redes – já quase 2 milhões de pessoas as viram

🔥 Tensão ao rubro na casa: Manuel Rodrigues volta a provocar Luís Gonçalves e o militar perde a cabeça.

O ambiente dentro da casa aqueceu esta quarta-feira, dia 25 de junho, com uma troca de palavras intensa entre Manuel Rodrigues e Luís Gonçalves, que acabou por subir de tom e gerar um confronto aceso entre os dois concorrentes. Nas redes sociais da TVI, foi partilhado um excerto deste confronto que já conta com quase 2 milhões de visualizações, de 13 mil likes e cerca de 9 mil comentários.

A discórdia começou logo pela manhã, quando Manuel voltou a dirigir-se a Luís num tom provocador. Sem rodeios, o concorrente natural de São João da Madeira apontou: «Tem 41 anos, não é exemplo para ninguém». A afirmação gerou uma reação imediata por parte de Luís, visivelmente incomodado, que questionou: «Não é quê? Diz lá outra vez isso». O militar subentendeu que o colega se referia também à filha do concorrente.

Manuel não recuou e reforçou: «Não és exemplo para ninguém», alegando que «toda a gente» e «os espectadores» assim o considerariam. A insistência do colega levou Luís a perder a calma, num momento tenso: «Para ninguém de quem? Estás a falar de quem? Sabes quem é que está lá fora a ver?», reagiu exaltado. Num claro sinal de exaustão emocional, atirou ainda: «Tu está calado! Já ontem a gente se chateou por isso aí. Não puxes outra vez cá para dentro. Eu cago nisto tudo, tu está calado!»

Lisa Schincariol tentou intervir e apaziguar os ânimos, pedindo a Manuel para se calar, mas sem sucesso. A tensão manteve-se elevada, culminando com palavras duras por parte de Luís: «Vens para aqui dizer que a tua mulher te dá no focinho. Havias de ter vergonha! És um porco que andas aí! Sabes que és um porco! És um crápula! Já ontem te disse que era para não tocares no nome».

O confronto rapidamente chamou a atenção dos seguidores do programa nas redes sociais, onde o momento foi amplamente comentado. O ambiente entre os dois concorrentes tem-se deteriorado ao longo dos últimos dias, e este episódio confirma que a convivência entre ambos continua a ser explosiva, ainda que já tenham tentado fazer as 'pazes'.