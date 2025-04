A mordidela de Manuel Rodrigues a Luís Gonçalves que está na ordem do dia: Todas as imagens do confronto aqui

Big Brother ao rubro: Luís acusa Manuel de o morder e confronto explode com imagens exclusivas

A tensão voltou a subir na casa mais vigiada do país. Esta quarta-feira, dia 16 de abril, o Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, foi palco de um dos momentos mais intensos da edição: o confronto entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues.

Tudo começou com uma nova discussão acalorada entre os dois concorrentes. Manuel acusou Luís de praticar bullying e de humilhar os colegas, e a tensão disparou. Mas o contra-ataque de Luís não se fez esperar e surpreendeu tudo e todos com uma denúncia inesperada: teria sido mordido no ombro por Manuel.

Cláudio Ramos, com o habitual à-vontade, lançou as imagens exclusivas do momento da alegada mordidela. E o que parecia ser mais uma acusação acabou por ganhar peso com o apoio do vídeo. A reação na casa foi imediata: os restantes concorrentes mostraram-se em choque e visivelmente desconfortáveis com o que viram.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Luís comentou a situação com revolta:

"Ele vem dar-me um abraço, com a boca cheia de água, e morde-me. Fiquei com água a escorrer pelo corpo... Isto é normal para alguém?"

Por sua vez, Manuel tentou justificar-se, dizendo que tudo não passou de uma brincadeira, mas foi mais longe e lançou novas acusações:

"Ele deu-me uma cotovelada no nariz. O Luís agarra-se a estas coisas para depois..."

A reação de Cláudio Ramos não tardou: o apresentador não escondeu o desconforto e lembrou que, embora o ambiente na casa seja intenso, há limites que não podem ser ultrapassados. Manuel revelou, inclusive, que já fez a mesma coisa a outros concorrentes, e aparentemente, não houve problema.

Vários concorrentes reagiram à cena com olhares, risos e preocupação.

Este episódio reacende o debate sobre o ambiente dentro da casa, onde o convívio forçado e as tensões acumuladas parecem estar a atingir um ponto de rutura. Se, por um lado, a discussão trouxe ainda mais dinamismo à competição, por outro, levanta sérias questões sobre o facto de se ultrapassar limites nas relações interpessoais.