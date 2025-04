«Eu vou jogar com a tua cabeça»: A tensão aumenta entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, e a reação da plateia é surpreendente

O Big Brother 2025 voltou a dar que falar com uma noite cheia de tensão e confrontos emocionais. No Extra conduzido por Marta Cardoso, que contou com os comentadores João Ricardo, Diana Lopes, Cinha Jardim e Dinis Almeida, foram exibidas imagens de uma das discussões mais intensas desta edição do reality show.

Tudo começou com um confronto entre Luís Gonçalves, Solange Tavares e Manuel Rodrigues, numa sequência que rapidamente incendiou os ânimos dentro da casa.

Solange ataca, Luís responde

Solange Tavares não poupou palavras a Luís Gonçalves, que tentou justificar-se perante o grupo. Recorde-se que o despique entre os concorrentes deu-se quando Luís supostamente mando uma farpa a Solange, e esta acidentalmente, ouviu. Durante a discussão de ambos, Carolina Braga interveio, ao criticar a postura de Luís, o que aumentou ainda mais o clima de tensão.

A discussão ganhou uma nova dimensão quando Sara saiu em defesa de Luís, mas Nuno Brito não hesitou em “cair em cima” do concorrente, gerando uma verdadeira tempestade verbal. Logo a seguir, foi a vez de Manuel Rodrigues juntar-se às críticas.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

“Tu mordes as pessoas!”: Luís acusa Manuel

Num dos momentos mais marcantes da noite, Luís acusou Manuel de "morder as pessoas" e ser “venenoso”, lançando um alerta ao colega: “Tu vais carregar comigo!” – palavras que deixaram Manuel visivelmente desconfortável e com sentimento de ameaça.

Reações surpreendentes da casa

Enquanto os dois trocavam acusações, uma plateia de concorrentes assistia à discussão… a rir-se. A reação surpreendente dos colegas gerou espanto entre os comentadores no estúdio, levantando questões sobre o clima dentro da casa e a empatia entre os concorrentes.

Veja tudo, no vídeo em baixo.

Fora da casa: o reencontro com Solange

No exterior, Solange Tavares criticava a postura de Luís, quando este apareceu de forma inesperada e pediu para falar com ela em privado. Contudo, antes disso, mandou uma provocação a Igor Rodriguez, que não deixou por mãos alheias e respondeu de imediato:

“Não cresças para cima de mim.”

Um episódio que promete marcar a edição

O episódio da tarde de 15 de abril promete ficar na memória dos fãs do Big Brother 2025. A troca de acusações, as tensões crescentes e as reações inesperadas dos concorrentes levantam o pano sobre os verdadeiros conflitos da casa, deixando os telespectadores ansiosos por saber o que vem a seguir.