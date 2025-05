Luís Gonçalves perde a paciência com provocação de Manuel Rodrigues: «Queres dizer alguma coisa, sentamo-nos e falamos»

O ambiente aqueceu esta manhã na casa do Big Brother, com uma acesa discussão entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, depois de acusações relacionadas com questões de saúde sensível.

Tudo começou quando Rodrigues questionou a presença de Luís de óculos de sol dentro da casa, sugerindo que este poderia estar a brincar com um problema real: «Estás a gozar com quem tem mesmo sensibilidade nos olhos», atirou Manuel, insinuando que Luís estaria a desvalorizar uma condição física séria.

A acusação não caiu bem e Luís reagiu de imediato, visivelmente exaltado: «Aqui ninguém brinca com isso», afirmou, sublinhando a gravidade do comentário. «És perigoso», disse ainda, alertando: «Têm de ter cuidado quando mexem em temas sensíveis».

O confronto escalou quando, momentos depois, Luís Gonçalves foi chamado ao confessionário e voltou a ser provocado por Manuel Rodrigues, que alegadamente o chamou de «farça» ao passar por ele. Luís não se conteve e confrontou diretamente o colega: «Queres dizer alguma coisa, sentamo-nos e falamos! Andas aí a chamar-me farça... andas a provocar». Ainda exaltado, acrescentou: «Estás a dar para esperto (...) andas aí a brincar e a espetar a faca».

Este episódio promete marcar a convivência nos próximos dias e reacender o debate sobre os limites das provocações no jogo do Big Brother.

