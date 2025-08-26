Luís Gonçalves abre o coração sobre Marcia Soares e o sorriso lança suspeitas

Luís Gonçalves, o grande vencedor do Big Brother 2025, esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e abriu o coração sobre o que sente por Marcia Soares, esclarecendo os rumores de um possível interesse pela também ex-concorrente.

«Então e achas graça à Marcia?», questionou Cristina Ferreira, sem meias palavras. «Começaste ali a falar das coisas que se dizem... esta é a última», acrescentou a apresentadora da TVI.

Luís Gonçalves respondeu com alguma hesitação e um sorriso que não convenceu os apresentadores: «Eu acho a Marcia uma mulher interessante, mas pronto não existe nada entre mim e a Marcia, a não ser a amizade que nos une».

Cristina Ferreira insistiu: «Portanto tudo aquilo que andam a inventar - porque foste ao aniversário dela - está um bocadinho fora do que é a realidade?» e Luís respondeu: «Claro», mas a resposta não convenceu.

«Então agora diz lá isso com cara séria», pediu Claudio Ramos, que também não acreditou em Luís Gonçalves. «É verdade, é», garantiu o ex-concorrente.