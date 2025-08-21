O gesto marcante de Márcia Soares que Luís Gonçalves nunca mais vai esquecer

Márcia Soares completa 32 anos esta quinta-feira, dia 21 de agosto, e tem recebido várias surpresas dos fãs e amigos. Luís Gonçalves, vencedor do último Big Brother, foi um dos que fez questão de enaltecer a vida da comentadora.

Luís Gonçalves não esquece que Márcia Soares foi uma das defensoras da sua participação no Big Brother 2025. O ex-fuzileiro viria a sagrar-se o grande vencedor do reality show.

Em declarações à Selfie, ainda hoje se mostra sensibilizado com a forma como Márcia o apoiou e protegeu. «Tentaram arranjar-me um romance, porque a Márcia protegia-me muito. Ela tem aquela maneira de ser e de estar, não vai em cantigas», declarou.

«A forma como ela me apoiou e como lidou, mesmo com a minha mãe cá fora, fez dela uma pessoa que eu também levo para a vida», disse, recordando uma fotografia dos dois que deu muito que falar. «Tirámos uma fotografia cá fora e ela foi jantar comigo, mas mais nada».

