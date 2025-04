Discussão e gritaria! Luís Gonçalves perde a cabeça com Micael Miquelino: «Estás armado em agressivo»

No Big Brother, a noite de ontem, 26 de abril de 2025, ficou marcada por uma acesa discussão entre Luís Gonçalves e Micael Miquelino. Tudo começou devido à partilha de tabaco, mas rapidamente a tensão escalou e os ânimos exaltaram-se.

Durante a troca de palavras, Micael confrontou Luís: «Achas isso bonito? Tens de pedir tabaco quando não tens!». Os dois começaram a ficar mesmo muito chateados, e o alentejano deixou claro que não voltaria a partilhar cigarros: «Chega dessa conversa (...) Não te vou dar nem mais um cigarro aqui dentro!».

Luís Gonçalves, por sua vez, não ficou calado e respondeu à atitude do colega com grande revolta: «Estás a virar-me as costas! Estás armado em agressivo». Quando Micael tentou terminar a conversa, Luís foi perentório: «A conversa acaba!? Acaba quando eu quiser!».

Luís acusou o colega de não ter tido coragem de o confrontar, visto que tinha algo entalado para lhe dizer. Micael ficou a sentir-se ofendido com as palavras de personal trainer: «Ofendes-me assim!?»

O confronto acabou por deixar os dois concorrentes de costas voltadas.

Recorde que recentemente, a casa foi palco de outra grande discussão. Os concorrentes entraram em fortes acusações que culminaram num clima de tensão inigualável. Vários foram os concorrentes que se confrontaram e, desta vez, sem deixar nada por dizer. O clima rapidamente 'incendiou' e alguns concorrentes tiveram mesmo de ser separados.

Durante a madrugada, Adrielle Peixoto aproveitou para desabafar com Luís Gonçalves acerca da sua 'repulsa' a Nuno Brito. Nesta conversa, a concorrente disparou sobre Lisa Schincariol, admitindo não entender como a colega defende Nuno. Adrielle Peixoto não se poupou nas palavras e acabou por dizer tudo o que sentia em relação a Nuno Brito, o seu rival desde o primeiro dia. A concorrente criticou, uma vez mais, a postura de Nuno no jogo e, por consequência, da concorrente que lhe é mais próxima: Lisa. Adrielle foi mordaz nas suas palavras, tecendo duras críticas à concorrente.

Mas os desacatos estavam longe de chegar ao fim. Manuel Rodrigues tentou confrontar, também, a concorrente mas foi, prontamente, encarado por Luís Gonçalves. Luís serviu de apoio a Adrielle, que disparava em todas as direções sem medos, defendendo-a. Este foi firme nas suas palavras e expulsou todos os colegas do quarto.