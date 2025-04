Concorrente do Big Brother choca todos ao surgir completamente nu. Este é o momento mais impactante da semana

A semana foi intensa na casa do Big Brother e são vários os momentos que estão a dar que falar. Mas há um que foi o mais impactante e marca toda a semana. Falamos do momento em que Luís Gonçalves decidiu apanhar sol nu, deixando os outros moradores da casa mais vigiada do País completamente em choque. Luís Gonçalves, de 41 anos, apenas tapou as partes íntimas com o pano dos boxers e fez lembrar um momento épico da primeira edição do Big Brother, que ainda hoje está nas bocas do mundo e é recordado. Estávamos em 2000, o País parava com o Big Brother, quando Marco Borges também apareceu em antena completamente despedido, apenas com uma couve a tapar as partes íntimas.

Os restantes concorrentes mostraram-se em choque e Solange foi uma das que deu maior destaque ao momento.

Depois disso, Luís já protagonizou outros momentos marcantes, nomeadamente ao colocar desodorizante em direto, ao receber acusações de que cheirava mal. Esta quinta-feira, Luís foi o concorrente que recebeu mais votos do público na eleição do protagonista da semana.

Quem é Luís Gonçalves?

Luís Gonçalves tem 41 anos e vem de Oeiras. Atualmente, é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos. Luís afirma ter um sentido de justiça extremamente apurado e, no Big Brother, vai fazer questão de dizer sempre o que pensa.



Atualmente, está solteiro e é pai de uma filha de 13 anos. Inscreveu-se no programa com um único objetivo: vencer os 100.000€ e fazer história na televisão portuguesa.

