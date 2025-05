Big Brother: De forma surpreendente, concorrentes encenam estratégia contra Luís Gonçalves, e há quem vá mais longe

Esta segunda-feira, 5 de maio, o dia começou de forma inusitada na casa do Big Brother. Após uma gala marcada por confrontos e emoções fortes, os concorrentes Diogo Bordin (líder da semana), Manuel Rodrigues, Nuno Brito e Solange Tavares protagonizaram uma conversa no jardim que surpreendeu tudo e todos — e que poderá ter impacto direto na dinâmica da casa nos próximos dias.

Pela primeira vez nesta edição, assistiu-se a uma espécie de aliança encenada e aparentemente estratégica, com Luís Gonçalves como alvo principal.

Estratégia começa com as tarefas domésticas

A conversa, descontraída mas reveladora, arrancou com Nuno Brito, que será o responsável pelas tarefas de limpeza esta semana, a assumir um tom irónico e autoritário: “Eu passo para ver se está tudo limpo. Se estiver tudo bem, está aprovado… Se não, vai ter de repetir tudo.”

A frase arrancou gargalhadas ao grupo, marcando o tom de gozo que permeou toda a conversa. Manuel Rodrigues, claramente entusiasmado com a dinâmica, comentou com sarcasmo: “Estares ali no gozo a gozar… a piada é essa.”

“Primeira regra: não há panquecas”

A conversa continuou com Solange Tavares, agora responsável pela cozinha, a ditar uma “regra” que parece apontar diretamente a Luís, conhecido por fazer panquecas ao pequeno-almoço: “Primeira regra: não há panquecas.”

Nuno foi mais longe e sugeriu outra provocação dirigida a Luís: “Olha, tem umas marcas no chão, eu preciso que esfregues com um pano e álcool…”

Um plano para virar o foco

Mas a estratégia não ficou apenas nas tarefas. Manuel e Solange decidiram fingir estar de costas voltadas para alimentar a ilusão de divisão no grupo — tudo, segundo eles, para atrair Luís e desviar o foco para Solange. “O Luís vai ficar todo contente a achar que estás zangada… e a dizer que isto está a virar… e vai começar a juntar-se a ti e a tentar puxar-te para ele”, afirmou Manuel, traçando o plano com uma precisão surpreendente.

Veja o momento da conversa na íntegra, no vídeo em baixo.

Um jogo dentro do jogo

Esta conversa matinal revelou um nível de encenação e estratégia raramente visto nesta edição, onde os concorrentes combinam comportamentos e atitudes para influenciar não só Luís, mas também a perceção da casa como um todo. Se será eficaz ou não, resta saber — mas a jogada está lançada.

Com o jogo a apertar e os ânimos ao rubro, os concorrentes começam a revelar táticas mais calculadas, transformando o Big Brother numa verdadeira arena de estratégias emocionais e sociais. Luís Gonçalves parece estar no centro das atenções… mas talvez não pelos motivos que pensa.