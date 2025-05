Caos instalado em pleno direto! Luís Gonçalves perde as estribeiras e Cláudio Ramos vê-se obrigado a interromper emissão

O Especial do Big Brother desta noite ficou marcado por um momento de elevada tensão, que obrigou o apresentador Cláudio Ramos a tomar uma medida drástica: cortar a emissão e avançar para intervalo. Tudo começou com a exibição de imagens exclusivas que revelaram um momento insólito protagonizado por Luís Gonçalves.

O tema em debate era uma situação que Luís viveu hoje: Sara Silva acusa Luís Gonçalves de ter mostrado demais, depois do banho, ao ajeitar a toalha que tinha enrolada no corpo. A situação escalou, com Luís a negar ter mostrado partes íntimas e Sara em lágrimas.

É quando o apresentador questiona Diogo Bordin por causa de um comentário seu, sobre a postura de Luís comparada a de um abusador que tenta desvalorizar o que uma vítima sente, que Luís perde as estribeiras e se exalta. Cláudio pediu ordem, mas os concorrentes não se acalmaram.

Luís, visivelmente incomodado, respondeu às críticas e foi mais longe ao fazer comentários sobre os soutiens usados por algumas das colegas da casa.

O ambiente tornou-se incontrolável, com vários concorrentes a falarem ao mesmo tempo. Cláudio Ramos tentou intervir, pedindo ordem na casa, mas sem sucesso. Face à escalada de tensão, o apresentador optou por interromper a emissão e avançar para intervalo, deixando os concorrentes ainda em plena discussão.

Este momento promete dar que falar e será certamente um dos mais comentados da edição.

Veja tudo aqui: