«Chamaste-me de cornetto!»: As acusações sobre os corpos dos concorrentes que continuam a incendiar o Big Brother

Mais um dia, mais uma discussão entre Luís Gonçalves e Nuno Brito na casa do Big Brother. Os ânimos começaram a exaltar-se já nesta última gala de sábado à noite, conduzida por Cláudio Ramos. Aqui, Luís Gonçalves é chamado por Cláudio Ramos a explicar as últimas polémicas que aconteceram na casa que o envolveram a ele e a Nuno Brito.

A discussão começou a escalar e o apresentador foi obrigado a intervir: «Acham normal que um sábado ás dez da noite estejam a discutir o tamanho da perna?»

Isto porque, os concorrentes discutiram a ironizar sobre a questão do físico de cada um, onde até a palavra "cornetto" surgiu para se referirem ao tipo de corpo.



Mais tarde, ambos os concorrentes voltaram a protagonizar um conflito que marcou o final da noite. Durante a cadeira quente pós-gala, Luís Gonçalves mostra-se revoltado com as afirmações de Nuno Brito, considerando que o concorrente «cada vez mais só dá tiros nos pés». Os dois entram num bate-boca aceso sem fim à vista e o motivo tem a ver com quem é verdadeiramente um personal trainer entre Nuno e Luís. Isto remonta à pergunta de Nuno que se dirigiu a Luís e questionou-o onde é que este tinha tirado o curso de personal trainer, o que não caiu bem ao ex-militar.

Nuno Brito justifica o porquê de ter questionado isso, visto que na sua vida lá fora este tenta combater o facto de muitas pessoas se assumirem como personal trainers sem a devida formação. Luís mostra-se irritado com esta justificação e acusa Nuno de o estar a diminuir ou desvalorizar por este não ter tirado o respetivo curso na faculdade, mas sim noutra escola especializada.

«Não é por tu andares a estudar a mais que és melhor ou pior (...) andaste a perguntar onde eu tirei e quiseste entrar por aí para me desvalorizar! Porque tu és muito bom e os outros é que não prestam...», atira Luís a Nuno.

Nuno rebate essas declarações mas mostra-se irritado com o facto de Luís não o deixar explicar o seu ponto: «Cala-te pelo amor de Deus (...) deixa-me falar, fecha a boca!». Luís acusa Nuno de ser "tangas" por andar a "dar a volta" aos assuntos. Neste momento, Bruno Savate senta-se ao lado de Luís, e o clima entre o ex-militar e Nuno fica tenso.

Nuno recorda, ainda, uma situação em que este estava na passadeira e Luís alegadamente "gozou" por este estar a mancar. É aqui que o tema da comparação de corpos é trazido à baila, em que Nuno acusa Luís de dizer que o braço e a perna dele eram maiores, e diz que Luís o chamou de "cornetto". Ao ouvir isto, Luís nega ter dito tal palavra e acusa Nuno de ser "inseguro".

Na fase final desta discussão, Bruno Savate tem uma intervenção hilariante ao sentar-se ao lado de Manuel Rodrigues e fazer de conta que está a dormir.



Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

Para além desta expulsão, tivemos outro momento alto: o pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga em pleno direto, com direito a ramo de flores e tudo. Também Lisa recebeu uma carta da mãe, mas antes teve de enfrentar um desafio extremo: colocar a cabeça numa caixa cheia de baratas.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

