De besta a bestial? Concorrentes dão opinião surpreendente sobre Luís Gonçalves

Luís Gonçalves foi o primeiro concorrente salvo das nomeações desta semana, com 71% dos votos, e a decisão do público deixou os concorrentes surpreendidos. Depois da salvação, que decorreu durante o Especial do Big Brother, Solange Tavares, Diogo Bordin e Manuel Rodrigues reuniram-se no jardim para falar sobre o tema e admitem que o colega mudou drasticamente de comportamento após a saída de Adrielle Peixoto. Admitem até estarem a gostar mais deste "novo Luís".

«Depois de a Adrielle sair, ele deixou de se meter em coisas que o complicavam. A Adrielle comprometia-o. Talvez a saída da Adrielle tenha sido exatamente por isso: para ajudar o Luís», confessou Diogo Bordin. «Ele só fazia certo tipo de coisas quando a Adrielle estava a dormir já. Ela condicionava-o mesmo. Eu sinto que, comigo, ele mudou. Mudou completamente comigo, sinto que é outra pessoa. Eu brinco, ele brinca. (...) Mas eu sempre lhe disse que ele era boa pessoa. E tinha razão porque ele é, e é super divertido», acrescentou Solange Tavares.

Quem ficou desagradado com a salvação de Luís Gonçalves foi o rival Nuno Brito, que continua a nomeações e em risco de sair no próximo domingo. Também no jardim, o personal trainer desabafou com Lisa Schincariol, assumindo-se perdido no jogo. «Estou aqui com algumas ideias... está tudo muito estranho», disse, visivelmente abatido. «Mas tu não sabes as percentagens, pode ter sido uma coisa mínima», refletiu Lisa.

A tristeza de Nuno Brito foi notada pelos colegas da casa. Solange Tavares comentou a situação com Manuel Rodrigues e Diogo Bordin. «O Nuno ficou mesmo chateado, ficou mesmo sentido», referiu. «Esta é a confirmação de que o Luís é muito forte», adiantou Diogo Bordin. «Mas nota-se muito que o Nuno está em baixo», comentou ainda Manuel Rodrigues.

Solange Tavares enche Luís Gonçalves de elogios

Durante o Especial, e ainda antes de se saber quem foi o primeiro salvo, Cláudio Ramos questionou Solange Tavares sobre o impacto que a saída de Adrielle Peixoto teve na postura de Luís Gonçalves. A concorrente não se conteve nos elogios.

«Sempre disse que, se a Adrielle saísse, o Luís ia manter-se bem, ou melhor. Eu acho que ele está mil vezes melhor com a saída da Adrielle, acho que ele melhorou. O Luís está muito melhor, sem a Adrielle é cem vezes melhor. Ele não tem de a proteger, não tem de ir contra ninguém por coisas que a Adrielle dizia e ele tentava protegê-la. Agora estou a ver o outro lado, ele tem um lado muito divertido. Desde que fomos para o quarto amarelo, temos visto um outro lado do Luís, muito melhor do que o que vimos nas outras semanas», referiu.

Luís Gonçalves não escondeu a felicidade ao ouvir as palavras da colega e até lhe agradeceu.