Em momento surpreendente no Big Brother, Luís Gonçalves dá lição de vida ao rival Nuno Brito

No Big Brother, a liderança de Carina Frias trouxe desafios fora do comum. Nuno Brito e Luís Gonçalves, dois concorrentes que já protagonizaram vários desentendimentos no programa, foram colocados em polos opostos — Norte e Sul — e, para apimentar a dinâmica, tiveram de se vestir, respetivamente, de urso polar e pinguim.

Apesar do histórico de rivalidade, os dois acabaram por partilhar um momento inesperadamente tranquilo. Chamados ao restaurante da casa, encontraram uma mesa recheada de comida e aproveitaram o pequeno-almoço para conversar sobre o percurso de cada um no jogo.

Luís acabou por oferecer conselhos a Nuno, incentivando-o a refletir sobre a sua postura dentro da casa e na vida em geral.

Este momento inusitado deixa uma questão: Poderá este ser o início de uma nova aliança?

