«És uma figura lamentável (...) reles!»: A noite na casa do Big Brother acaba da pior forma para dois concorrentes

Após o Especial do Big Brother, apresentado por Maria Botelho Moniz, ninguém esperava que a situação pudesse escalar tão depressa. Tudo começou com uma conversa aparentemente tranquila entre Nuno Brito e Solange Tavares, na lavandaria, sobre os últimos acontecimentos dentro da casa.

Mas a tranquilidade durou pouco.

Luís Gonçalves encostou-se a esse mesmo espaço a ouvir a conversa e, sem rodeios, lançou provocações a Nuno, acendendo o rastilho de uma discussão que rapidamente fugiu ao controlo. O confronto foi intenso e carregado de acusações fortes.

"Põe-te a andar, és um falso!", disparou Nuno Brito, visivelmente irritado. Luís não se ficou e respondeu na mesma moeda: "Vai trabalhar, que é isso que te falta!"

As palavras subiram de tom. Entre acusações de "manipulador", "boneco", "reles" e "figura triste", o ambiente na casa ficou irrespirável. Os restantes concorrentes ficaram visivelmente em choque com a agressividade do momento, que deixou marcas profundas nas dinâmicas do grupo.

Luís e Nuno foram ainda mais longe e acusações sobre a vida pessoal de cada um vieram ao de cima.

Solange Tavares foi a única concorrente a intervir na discussão, que acabou por ter um fim. No entanto, o final do dia para Luís e Nuno foi carregado de muita tensão. Recorde-se que, ambos os concorrentes têm sido protagonistas dos maiores conflitos dentro da casa mais vigiada do país, consagrando-se assim como os antagonistas do programa.

Veja em baixo, o momento na íntegra.

Este foi, sem dúvida, um dos confrontos mais marcantes da edição até agora – e com certeza, não será o último.