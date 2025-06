Gritos e duras acusações: Luís Gonçalves dispara para todos os lados e tudo acaba em lágrimas

A casa do Big Brother continua caótica. Na manhã desta quarta-feira, durante a avaliação do líder Manuel Cavaco ao comportamento dos concorrentes, Luís Gonçalves perdeu as estribeiras com os colegas, depois de receber uma marca vermelha.

O líder justificou que deu uma nota negativa ao comportamento do ex-fuzileiro devido «à forma como ele se expressa» e a conversa descambou. «Mas eu agora não posso falar? E mentir não é falta de respeito?», atirou, referindo-se às últimas polémicas que protagonizou com Carolina Braga.

Lisa Schincariol acabou sair em defesa de Luís Gonçalves e afirmou que, em algumas situações, também os restantes colegas de casa falam uns por cima dos outros e num tom mais elevado. «Como é que é possível alguém ver uma injustiça e ficar calado?», disse Luís. «Eu nem me estou a sentir bem com esta conversa, é uma situação de injustiça. Ainda ontem houve uma da Carol para com a Carina e depois vêm para aqui tentar dar a volta à situação. Desculpem lá, eu não vou entrar neste complô», acrescentou o concorrente, levantando-se do seu lugar para abandonar a dinâmica.

«Queres queimar-me. Eu ando aqui a esforçar-me para que as coisas corram bem e tu estás só a espetar-me notas vermelhas para te vingares. É uma vingança barata», disse Luís, dirigindo-se a Manuel Cavaco, visivelmente enervado. A casa ficou caótica porque todos os concorrentes se envolveram na discussão. «E mentir não é um mau comportamento? Porque é que não metes um vermelho à Carolina por mentiras?», prosseguiu, em tom provocatório.

Manuel Cavaco justifica que «não viu as imagens» em que a amiga surge a mentir. «Não estive no confessionário», disse. «Foi apanhada a mentir e leva dois verdes, não percebo nada disto e depois não querem que a pessoa fale...», adiantou Luís. Depois deste momento de tensão, Carolina Braga acaba por desabar em lágrimas, no quarto. Diogo Bordin apoia a namorada.

«Está tudo gravado, está tudo a ver, e eu agora ia estar aqui a dizer uma mentira?», prossegue Luís Gonçalves, à conversa com Lisa Schincariol e Manuel Rodrigues, no jardim. «Há coisas que não podem passar impunes», acrescenta.

Mais tarde, e depois do momento de tensão vivido na sala, Nuno Brito e Luís Gonçalves trocam farpas. «Eu contigo nem quero conversar porque tu ainda me podes ofender que é o que tu sabes fazer. Não quero conversas contigo porque a gente vai chatear-se», atirou o ex-fuzileiro. «Isso é o teu registo. Eu não te vou ofender, eu aprendo a lição. Tu não», reagiu o personal trainer. «Tu achas que a tua verdade é soberana, não consegues aprender uma lição. Podes ter mil castigos que vais continuar assim», acrescentou.