Inédito: Luís e Nuno exaltam-se no intervalo da gala e o motivo vai surpreendê-lo

Luís Gonçalves e Nuno Brito discutiram no intervalo da gala e os ânimos exaltaram-se.

O motivo da discussão é no mínimo insólito: fotografias dos concorrentes em jogo.

A edição de 2025 do Big Brother tem sido palco de intensos momentos entre os concorrentes e o episódio deste domingo não foi exceção. Nos intervalos da gala, uma discussão acesa entre Luís Gonçalves e Nuno Brito chamou a atenção dos colegas e do público.​

O incidente teve início quando Nuno Brito, conhecido pela sua postura irreverente, decidiu reorganizar o quadro com as fotografias dos concorrentes na sala. Ao juntar as imagens de Luís, Adrielle e Carina, Nuno comentou ironicamente que eram "os três amigos". Esta observação não caiu bem junto de Luís Gonçalves, que reagiu prontamente, considerando-a uma provocação desnecessária.​

A tensão entre os dois aumentou rapidamente, com ambos a trocarem palavras ríspidas e a discutir acesamente sobre a intenção por trás do comentário. Enquanto Nuno defendia que se tratava apenas de uma brincadeira, Luís sentiu-se desrespeitado e acusou o colega de tentar semear discórdia.​

A discussão não passou despercebida aos restantes concorrentes, que assistiram atónitos à troca de acusações. Alguns tentaram intervir para apaziguar os ânimos, mas a tensão manteve-se elevada durante vários minutos.​

Este episódio acrescenta-se a uma série de confrontos que têm marcado a edição deste ano, onde as relações entre os concorrentes têm sido testadas ao limite. A forma como Luís e Nuno lidaram com o desentendimento poderá influenciar a dinâmica da casa nas próximas semanas.​

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais fortes de Nuno e Luís em confronto.