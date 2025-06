Nuno Brito e Luís Gonçalves são ou não parecidos? Os signos fazem revelação surpreendente sobre os dois concorrentes

Luís Gonçalves entrou na casa do Big Brother um pouco mais tarde do que os restantes colegas e foi com as armas todas apontadas para Nuno Brito. A verdade é que, nesta semana que passou, pudemos vê-los mais próximos e os próprios assumiram que, se tivessem entrado ao mesmo tempo, provavelmente poderiam ter sido amigos. Agora, eles estão outra vez de costas voltadas, mas o que será que a Astrologia tem a dizer sobre esta complexa relação?

Nuno Brito é do signo de caranguejo e Luís Gonçalves é peixes. Ambos os signos são de água o que significa, segundo os astros, que ambos falam a mesma língua emocional. Por isso, é muito provável de desenvolvam uma amizade profunda e quase telepática.

Os nativos deste signo são sensíveis e empáticos, tendo muita facilidade em entenderem o que o outro sente. A verdade é que, na semana que se passou, Nuno e Luís mostraram que têm capacidade para dialogar e para se ouvirem, sem gritos e sem discussões. Caranguejo é muito protetor com quem gosta e Peixes é muito devoto nas amizades que considera verdadeiras e, por isso, quando se entendem, esta dupla tem a capacidade de criar um ambiente seguro, de sinceridade e empatia.

Além disso, estes dois signos são sonhadores e gostam de criar coisas novas. São também muito introspetivos e criam fortes relações emocionais com quem os rodeia.

Então se são compatíveis, porque é que Nuno Brito e Luís Gonçalves não se entendem?

Apesar de a Astrologia defender que os signos de água são muito compatíveis, a verdade é que Nuno Brito e Luís Gonçalves parecem não se entenderem por nada. Mas os astros também têm uma explicação para isso. É que caranguejo e peixes são dois signos muito emotivos. Se surgirem mal-entendidos, podem magoar-se com facilidade e demorar a resolver o conflito, uma vez que também são signos orgulhosos.

Outra característica que ambos têm é uma tendência natural para a vitimização - aliás, tanto Nuno Brito como Luís Gonçalves já foram acusados de se fazerem de vítimas (e já se acusaram mutuamente). Caranguejo (Nuno) pode guardar mágoas com muita facilidade e não esconde esse lado mais rancoroso, e peixes (Luís) pode ter momentos de explosão e dramatismo. Se nenhum dos dois assumir responsabilidade pelas suas emoções, o drama pode escalar e tornar-se irremediável.

Uma vez que também são signos de ideias fixas - e até alguma teimosia - têm muita dificuldade em resolver conflitos que fujam do alcance os das ideologias que defendem.