O melhor da Cadeira Quente no Big Brother está aqui: Acusações graves, um novo alvo na casa e... um trisal?

A mais recente gala do Big Brother, emitida pela TVI neste domingo, 4 de maio, e conduzida por Cláudio Ramos, trouxe uma das dinâmicas mais tensas da edição até agora: a temida cadeira quente. Logo no arranque, um momento caricato marcou o início da dinâmica: Igor Rodriguez apareceu no sofá sem camisola, o que motivou uma chamada de atenção direta do Big Brother, que o desafiou: "Dê-me uma boa razão para estar nessa triste figura."

Mas este foi apenas o início de uma sequência de confrontos e revelações emocionais.

Luís Gonçalves em confronto direto com Erica Reis e Nuno Brito

O primeiro embate foi entre Luís Gonçalves e Erica Reis, num acerto de contas sobre uma discussão anterior. Luís confessou sentir-se traído, revelando mágoa e desilusão com a colega.

Logo a seguir, o ambiente aqueceu ainda mais quando Luís se desentendeu com Nuno Brito, acusando-o de ser manipulador e incoerente nas relações dentro da casa: “Chamas nomes às pessoas, maltratas e depois já és amigo…”, apontou Luís. Nuno não deixou passar e trouxe à tona um episódio marcante: o momento em que se engasgou e foi ajudado por Luís. Contudo, acusa-o de usar esse gesto para "cobrar" proximidade: “Preferia cair no chão do que ser ajudado por ti.”

A troca de acusações culminou com Nuno a chamar Luís de "causa perdida", selando o momento mais impactante da noite.

Igor torna-se o novo alvo da casa

À medida que a dinâmica avançava, os olhares viraram-se para Igor Rodriguez, que começou a ser confrontado por vários colegas. A pressão sobre o concorrente da Madeira foi visível, e coube a Luís Gonçalves intervir e sair em sua defesa, especialmente após críticas mais duras de Solange Tavares.

A intervenção de Luís, no entanto, foi posta em causa por Carolina Braga, que o acusou de estar a “abrir a asa” a Igor, insinuando que tal aproximação lhe seria estrategicamente conveniente.

Lisa e a suposta obsessão de Nuno

Perto do final da dinâmica, o Big Brother lançou mais lenha à fogueira, perguntando a Luís o que pensava sobre as declarações de Lisa, que disse acreditar que Nuno era obcecado pelo ex-militar. Lisa esclareceu que essa foi a sua perceção após um debate com Nuno, mas garantiu que também fez a mesma observação sobre Luís, deixando no ar um clima de desconforto e dúvida.

Ainda sobre o mesmo tema, Erica Reis intervém na discussão ao falar em "tricasal", referindo-se a Lisa, Nuno e Luís, e o ex militar não perdoa.

No final da dinâmica, há uma divisão dos quartos que gera desconforto, e o Big Brother informa que o grupo do Diogo vai dormir num quarto e o grupo do Nuno no outro quarto. As reações multiplicam-se, nomeadamente por parte de Solange Tavares e Carolina Braga. Veja o momento!

Conclusão

A dinâmica da cadeira quente foi, mais uma vez, um verdadeiro campo de batalha emocional. Com alianças postas à prova, acusações graves e sentimentos à flor da pele, a noite confirmou uma nova fase do jogo onde os afetos se confundem com estratégias e onde a tensão promete escalar ainda mais nos próximos dias.