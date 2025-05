Polémica entre Luís Gonçalves e Nuno Brito: O que dizem os mais de 1000 comentários?

Na manhã desta sexta-feira, 23 de maio de 2025, a casa do Big Brother voltou a ser palco de fortes emoções, desta vez protagonizadas por Luís Gonçalves e Nuno Brito. O confronto verbal entre os dois concorrentes rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais da TVI, com mais de 1000 comentários que evidenciam uma clara divisão entre os fãs do reality show.

Durante o desentendimento, os ânimos exaltaram-se e surgiram acusações mútuas. Uma das coisas mais criticadas pelos internautas, foram os comentários de Nuno spbre a própria mãe, o que muitos consideraram um ato de vitimização e de mau gosto. Comentários como «Quando chega ao nível de falar da própria mãe, em plena televisão nacional, diz muito do baixo que é» refletem essa indignação.

Por outro lado, há quem defenda Nuno, acusando Luís de ter provocado o colega num momento aparentemente banal, enquanto lavava a loiça. «O Luís estava a lavar a loiça, o outro picou-o, ele já se sabe, respondeu», escreveu um telespectador. Outro comentou com ironia: «Mas o que é que o Luís tem a ver com a mãe dos outros 😂 agora também quer mandar na conversa dos outros».

Muitos espectadores pedem a expulsão de Nuno na gala de domingo, argumentando que «perdeu o controlo do jogo». No entanto, há também quem veja em Luís uma postura igualmente criticável, mostrando que o público está claramente dividido.

Com a gala do próximo domingo a aproximar-se, o impacto desta polémica poderá ser determinante para o futuro de ambos os concorrentes na casa. Resta saber se este episódio será decisivo para o rumo do jogo e da opinião pública.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

